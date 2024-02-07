Белорусы массово бросились в обменники 7.02.2024, 11:54

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На валютном рынке сложилась интересная ситуация.

В январе в Беларуси население купило иностранной валюты на 14 млн долларов больше, чем продало. Это следует из статистики Нацбанка. Физлица активнее скупают валюту, чем продают, четвертый месяц подряд.

За первый месяц этого года население купило иностранной валюты на сумму, эквивалентную 905 млн долларов, а продало меньше — 891 млн. При этом наличную валюту люди активнее продавали, а безналичную, наоборот, приобретали.

Юрлица тоже больше купили иностранных денег, чем продали: 2,121 млрд и 1,983 млрд долларов.

Активнее от иностранной валюты избавлялись нерезиденты, которые купили ее на 185,4 млн долларов, а продали — на 226,5 млн.

Напомним, в декабре прошлого года физлица купили валюты на 1,027 млрд долларов, а продали — 893,4 млн. В целом же за 2023 год физлица в Беларуси продали на 292,2 млн долларов больше, чем купили.