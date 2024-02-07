Почему не стоит покупать оранжевую курагу? 7.02.2024, 12:33

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Настоящий цвет должен быть другим.

Курага идеально подходит для перекуса и прекрасно дополняет различные блюда. В ней множество витаминов и минералов, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также глаз.

Журналисты telegraf.news узнали, почему она должна стать обязательной частью ежедневного рациона и как ее правильно выбрать.

Курага — это разновидность сухофруктов, получаемых путем высушивания половинок плодов абрикоса без косточки‍‍‍ в течение 6-8 дней на солнце. Для получения одного килограмма кураги необходимо 3–4 килограмма свежих абрикосов.

Почему курага так называется

Существует несколько версий происхождения этого слова. По одной из них, слово «курага» произошло от персидского «khorak», что означает «сухой». По другой версии, оно произошло от тюркского «qurağ», что в переводе означает «сушеный абрикос».

Полезные свойства кураги

При высушивании свежих абрикосов в них сохраняется большинство витаминов и микроэлементов.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 г кураги содержится:

4 г белка

5 г жира

63 г углеводов

3 г клетчатки

1160 мг калия

55 мг кальция

3 мг железа

32 мг магния

71 мг фосфора

2 мкг селена

180 мкг витамина А

1 мг витамина С

10 мкг фолата.

Вот несколько причин, почему стоит есть курагу:

Здоровье сердца. Курага богата калием, который помогает поддерживать здоровье сердца, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровье глаз. В кураге много витамина А, который помогает предотвратить развитие некоторых заболеваний глаз. Кроме того, лютеин и зеаксантин, которые есть в кураге, снижают риск развития катаракты.

Укрепление иммунитета. Курага богата витамином С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от различных инфекций.

Здоровье кожи и волос. Витамин Е, содержащийся в кураге, помогает поддерживать здоровье кожи и волос, предотвращая преждевременное старение и улучшая их состояние.

Регулирование пищеварения. Курага богата пищевыми волокнами, которые помогают регулировать пищеварение, предотвращая запоры и улучшая общее состояние желудочно-кишечного тракта. Кроме того, клетчатка, содержащаяся в сухофрукте, помогает уменьшать чувство голода, что, в свою очередь, снижает риск ожирения.

Укрепление костей. Курага содержит кальций и магний, которые важны для здоровья костей и зубов.

Лечение анемии. В кураге есть железо, но употребление сухофрукта не может обеспечить достаточное количество этого элемента для лечения анемии. Но так как в кураге содержится большое количество витамина С, который помогает лучше усваивать железо, сухофрукт рекомендуют использовать в качестве добавки в мясные блюда.

Антиоксиданты. Курага содержит антиоксиданты, которые помогают организму бороться со свободными радикалами, предотвращая развитие различных заболеваний.

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Чем может быть опасна курага

Сухофрукт содержит много сахара, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах, особенно людям с сахарным диабетом. Кроме того, из-за большого количества сахара и высокой калорийности неумеренное употребление сухофрукта способствует набору веса.

Напомним, что согласно данным ВОЗ, для полноценной здоровой жизни требуется не более 25 грамм чистой сахарозы в день. Это примерно 6 чайных ложек сахарного песка.

Также курага может вызвать аллергическую реакцию, метеоризм и диарею.

Эксперт в вопросах безопасности еды Сергей Малоземов рассказал, что большинство сухофруктов обычно обрабатывают диоксидом серы, чтобы предотвратить появление на них микробов. Он отметил, что диоксид серы является разрешенной пищевой добавкой, которая считается безвредной для человека. Но некоторые люди могут иметь разную чувствительность к диоксиду серы. Страдающие от бронхиальной астмы реагируют на небольшую дозу консерванта, а у маленьких детей он может вызвать расстройство ЖКТ.

Специалист посоветовал тщательно промывать в горячей воде все сухофрукты, а не только курагу, чтобы избавиться от диоксида серы, а также от различных загрязнений.

Обработанная консервантом курага выглядит красиво и привлекательно. Необработанные сухофрукты явно проигрывают такой кураге по внешнему виду, но для безопасности лучше выбирать именно их.

На что нужно обращать внимание при выборе кураги

При неправильном хранении и транспортировке в сухофруктах может завестись плесень, грибок и насекомые, поэтому лучше приобретать курагу у проверенных продавцов.

При выборе кураги стоит обращать внимание на несколько важных моментов.

Внешний вид

Качественная курага должна быть цельной, без повреждений: трещин и разрывов. В сухофруктах не должно быть посторонних примесей, плесени, гнили, насекомых и личинок. Если курага блестит и выглядит немного жирной, значит, в нее добавили растительное масло. Это не нарушение, но такие сухофрукты придется мыть дольше необработанных, чтобы избавиться от следов масла.

Цвет

Хорошая курага не должна быть слишком яркого оранжевого цвета. У натуральных, ничем не обработанных сухофруктов цвет более темный, ближе к коричневому. Если курагу обработали диоксидом серы от появления микроорганизмов, она не будет темнеть и надолго сохранит яркий оранжевый цвет.

Текстура

Курага не должна слишком мягкой и слишком твердой — это указывает на то, что она была высушена неправильно. Также слишком мягкая текстура может быть признаком того, что сухофрукты обработали химическими веществами, например, серой.

Запах

У натуральной кураги приятный фруктовый аромат. Нельзя покупать сухофрукты с резким или неприятным запахом, а также пахнущие химическими веществами.

Вкус

У хорошей кураги сладкий вкус без горчинки.

Цена

Качественная натуральная курага не может быть дешевой. Если она стоит недорого, это может указывать на то, что она была обработана химическими веществами или долго хранилась.

Упаковка

Курагу часто продают на развес, но в идеале она должна продаваться в герметичной упаковке, сохраняющей ее свежесть и вкус.

Если все вышеперечисленные параметры соответствуют, то можно быть уверенным в том, что перед вами курага хорошего качества.

Как правильно хранить курагу, чтобы она не испортилась

Курагу лучше всего хранить в герметично закрывающемся контейнере, стеклянной банке с плотной крышкой или в пакете с застежкой-молнией. Главное — чтобы упаковка не пропускала воздух. Это поможет сохранить свежесть продукта и предотвратить попадание влаги и насекомых.

Хранить пакет или контейнер с курагой нужно в прохладном, сухом месте, например, в кухонном шкафу, расположенном вдалеке от батареи и плиты. Не рекомендуется хранить курагу в холодильнике, так как влажность может привести к ее порче. Также важно следить, чтобы курага не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, так как это может привести к потере витаминов и питательных веществ.

Если необходимо сохранить курагу на более длительный период, ее можно заморозить. Замороженная курага может храниться в морозильной камере около года.

Важно помнить, что курага хорошо впитывает запахи, поэтому ее не стоит хранить рядом с сильно пахнущими продуктами.

Курага, как и любой другой продукт, может испортиться, если ее хранить неправильно. Если курага стала липкой, покрылась плесенью или имеет неприятный запах, сухофрукты следует выбросить.