Командиру украинской БМП Bradley пришлось сражаться против отца – танкиста РФ 7.02.2024, 14:40

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О том, что по нему стрелял родной отец, боец ВСУ узнал после неожиданного звонка.

Командиру украинской боевой машины пехоты Bradley пришлось вступить в бой на фронте против родного отца, танкиста оккупационной армии.

О том, что по нему стрелял родной отец, Александр узнал позже. История украинского воина рассказывается в сюжете телеканала «1+1».

Журналист телеканала Андрей Цаплиенко рассказывает в сюжете, что 19-летний украинский командир половину своей жизни прожил в России. На фронт в Украине он ушел добровольцем. Сначала был штурмовиком в пехоте, а потом начал работать на боевой машине пехоты Bradley и стал командиром экипажа.

Несмотря на свой молодой возраст, Александр считается одним из самых опытных командиров экипажей Bradley, от которых сегодня зависит, устоит ли оборона Авдеевки, отмечает журналист.

«Мы научились с дистанции работать, и фугас здесь классно помогает. Так как ты можешь косвенно попасть в точку, в которую тебе надо, но разлет осколков делает свое дело», - отметил командир БМП.

Пришлось сражаться на фронте против родного отца

В первые дни летнего контрнаступления боевая машина Александра в одном бою подбила два российских танка. Об этом написала тогдашний заместитель министра обороны Анна Маляр, обнародовав фото экипажа Bradley. Фотография разлетелась по миру и попала в российские социальные сети, после чего россияне объявили награду украинским героям.

Александр рассказывает, что за каждого члена экипажа российские оккупанты предлагали свою сумму награды, но больше всего денег предлагали за командира.

А вскоре защитник Украины получил неожиданный телефонный звонок с незнакомого номера. Как оказалось, звонок был из России. Ему позвонил отец-россиянин, которого он не видел еще с детства.

«По статусу - отец, а по факту - никто», - высказался о нем Александр.

Из этого телефонного звонка украинский командир, в частности, узнал, что во время одного из боев на фронте он столкнулся на поле боя с родным отцом.

Отец Саши пошел в оккупационную армию, стал танкистом, и его отправили сдерживать прорыв украинских Bradley - тех самых, на которых воевал его сын.

«Он на танке работал, а танк - это угроза для нас. И получилось, что отец против сына вот так вот выезжал... Нам в бок однажды попал снаряд танка, попало по броне, поэтому мы выехали оттуда совершенно спокойно. И потом отец мне говорит: «Сынок, я как только узнал, что это ты был, я прекратил стрелять». Это отец говорил во время того телефонного звонка. А я такой - ну, и что? Но когда мы тогда ехали, по нам продолжало прилетать», - рассказал Александр.

На самом деле отец, даже зная, что стреляет в родного сына, продолжал служить в армии РФ. Пока его танк не сожгли украинские бойцы, рассказал журналист Цаплиенко.

«В танке сгорел будто. Говорили, что он погиб, а потом через некоторое время говорили, что он в танке сгорел», - сказал Александр.