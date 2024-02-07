Война в Украине может закончиться внезапно 3 Виктор Андрусив

7.02.2024, 15:01

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Виктор Андрусив

Долгая война выигрывается не столько военной силой, сколько другими факторами.

Я уже говорил и писал, что основным достижением Путина в 2023 году стало навязывание всем долгой войны.

Однако долгая война – это не значит, что она просто будет вяло течь годами, где-то как это было с АТО. Долгая война означает, что стороны достигли баланса сил, имеют достаточно ресурсов для продолжения боевых действий, но недостаточно для перелома.

Тем не менее долгая война может окончиться внезапно. Я уже писал, что в долгой войне начальные цели и причины войны теряют смысл для всех сторон. Единственное, за что борются стороны, – это «чтобы не проиграть», но эта борьба все больше и больше истощает их и создает предпосылки для внезапного конца.

Так это произошло в Первую мировую, с которой часто сравнивают сегодняшнюю ситуацию на фронте. Еще в июне 1918 года немцы находились на расстоянии 56 км до Парижа, а уже 8 августа Амьенская операция союзников фактически стала началом конца войны. Причем это не был какой-то тотальный разгром, союзники продвинулись где-то на 11 км, немцы потеряли 74 тыс. солдат (с пленными), союзники – 46 тыс.

Причина успеха союзников была в другом – боевой дух немцев был сломлен. Они начали массово сдаваться в плен и отступать. Войска были сильно истощены и деморализованы, экономика истощена, политика страдала революционными движениями, и далеко не самая мощная операция союзников запустила эффект домино, и уже 13 августа в немецкой ставке начали обсуждать вопросы перемирия.

Долгая война выигрывается не столько военной силой, как мы видим на примере Первой мировой, а другими важными факторами:

1. Боевой и моральный дух армии и общества. Нехватка снарядов, техники, неудачные операции, успехи противника – все это может сломить дух воинов и народа. Это не выглядит так, что люди сказали: «Все, расходимся». Напротив, сначала они начинают соглашаться на изменение целей и причин войны. Например, «да зачем нам этот Крым». Позже они все больше хотят закончить войну, и им уже все равно, как она закончится.

2. Доверие. Смена руководства любого уровня представляет собой серьезный риск для системы управления, которая находится под серьезным давлением врага. Менять руководство не только можно, но и нужно. Потому что часто есть выгорание, «замыленный глаз», «снесенная крыша» и т.д. Но эти изменения ни при каких условиях не должны подрывать доверие армии и общества.

Поэтому смена руководителя, которому доверяют, требует широкого объяснения причин такого шага. И смена может произойти только на руководителя, имеющего не меньшую поддержку или доверие.

3. Система управления. Когда война начинается, она быстро мобилизует лучших людей и ресурсы. Когда война затягивается, начинают побеждать более хитрые, подлые и коррумпированные. Это еще раз подтверждает тезис о том, что изменения бывают нужны. Но вместе с этим система работает целостно. Если какой-то блок выпадает из-за кризиса в руководстве – сбой сказывается на всей системе.

Как я сказал, украинской война стала долгой, но может закончиться внезапно. Главное, чтобы причиной этой внезапности были не украинцы.

Виктор Андрусив, Telegram