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«Белавиа» поглощает «кукурузники»

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  • 7.02.2024, 16:28
  • 2,854
«Белавиа» поглощает «кукурузники»

Минтранс присоединил ОАО «Авиакомпания Гродно» к национальной авиакомпании.

Минтранс принял решение о присоединении ОАО «Авиакомпания Гродно» к «Белавиа». Информация о реорганизации акционерных обществ появилась на Едином портале финансового рынка. Приказ Минтранса датирован 31 января. Ранее сообщалось, что «Авиакомпания Гродно» испытывает серьезные финансовые трудности.

Основным видом деятельности юрлица, приносившим ему выручку в 2022 году, было складирование и хранение. До этого компания специализировалась также на перевозке грузов и химобработке полей.

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