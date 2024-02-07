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В Беларуси сократят количество налоговых льгот

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  • 7.02.2024, 18:12
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В Беларуси сократят количество налоговых льгот

По мнению Головченко, налоговыми льготами пользуются «тунеядцы».

В Беларуси пересмотрят перечень налоговых льгот. «Неэффективные» и «создающие для плательщиков неравные условия хозяйствования» отменят или сократят. Об этом сообщает БелТА, цитируя премьер-министра Романа Головченко.

По его словам, в стране более 500 налоговых льгот, а «для нашей экономики это много».

Роман Головченко обратил внимание, что налоговыми льготами в том числе пользуются те, кто «не занят в экономике».

В 2023 году доля налоговых платежей в бюджете составила 66%.

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