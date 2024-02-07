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В четверг в Беларуси ожидается до +8 градусов

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  • 7.02.2024, 19:40
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В четверг в Беларуси ожидается до +8 градусов

Без существенных осадков.

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 8 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Погода без существенных осадков, лишь ночью и утром по южной половине пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса по юго-западу до минус 14 градусов по северу. Днем температура составит минус 4 — плюс 2 градуса, по северо-востоку — минус 5-8 градусов.

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