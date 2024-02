Не в деньгах счастье: новое исследование подтвердило известную пословицу 1 7.02.2024, 23:15

Экономический рост не является единственным путем к счастью.

Исследователи из Института экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны (ICTA-UAB) и Университета Макгилла в Канаде обнаружили интересные факты о счастье в малых общинах.

Хотя экономический рост часто рассматривается как ключ к повышению уровня благосостояния, новое исследование предлагает иной взгляд. Согласно результатам, многие группы с очень низкими доходами сообщают о высоком уровне удовлетворенности жизнью, сравнимом с тем, что наблюдается в богатых странах.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), включало опрос 2966 человек из коренных и местных сообществ. Хотя лишь 64% домохозяйств имели какой-либо денежный доход, средний балл удовлетворенности жизнью составил 6,8 по шкале от 0 до 10.

Важно отметить, что уровень удовлетворенности в малых обществах не зависит от материального богатства, измеряемого в денежном выражении. Например, четыре общины сообщили о среднем балле выше 8, что типично для богатых скандинавских стран, несмотря на маргинализацию и угнетение, пережитые этими обществами.

Исследователи подчеркивают, что пока они поняли, что люди в этих обществах ощущают высокий уровень удовлетворенности жизнью, но непонятно, почему.

Возможные причины включают семейные и социальные связи, духовность и связь с природой.

Эти результаты предоставляют важные данные для устойчивого развития, показывая, что экономический рост не является единственным путем к счастью. Понимание того, что делает жизнь удовлетворительной в разнообразных сообществах, может помочь ведению более удовлетворительной жизни в целом.