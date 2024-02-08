Ученые: Пицца полезна для здоровья 8.02.2024, 0:52

Причем главная польза идет не от начинки, а от самого коржа.

Мы уже знаем, что некоторые продукты полезны для здоровья, в то время как другие могут только навредить. При этом существует немало мифов и ложных представлений о том, в какую категорию попадает тот или иной продукт. Например, пиццу часто пренебрежительно называют фастфудом и считают не очень здоровой пищей.

Но новое медицинское исследование показывает, что это любимое большинством людей блюдо на самом деле довольно полезно для здоровья. Научный отчет, опубликованный в American Journal of Clinical Nutrition, описывает как потребление белка влияет на старение. Исследователи из Университета Тафтса собирали данные в течение 32 лет, изучая жизнь почти 50 тысяч женщин.

Исследователи считали участников «здоровыми пожилыми людьми», если у них не было 11 распространенных хронических заболеваний, и они поддерживали когнитивные функции, физические функции и психическое здоровье на приемлемом уровне.

Как выяснилось, женщины с более высоким потреблением растительных белков — определенных в исследовании как белки из хлеба, пиццы, фруктов, овощей, картофельного пюре, бобов, хлопьев и выпечки — имели на 46% больше шансов сохранить здоровье во время старения, отметили исследователи. У этих женщин была меньшая вероятность ослабления или развития таких заболеваний, как диабет, рак, болезни сердца и снижение когнитивных функций в более позднем возрасте.

При этом участники, которые в большей степени потребляли животные белки, такие как мясо, сыр, молоко и морепродукты, имели худшее здоровье в старости.

«Потребление белка в среднем возрасте было связано с укреплением здоровья в пожилом возрасте. ... Мы также обнаружили, что источник белка имеет значение. Получение большей части белка из растительных источников в среднем возрасте, а также небольшое количество животного белка, по-видимому, способствует хорошему здоровью и хорошему выживанию в пожилом возрасте», - сказал ведущий автор исследования, эпидемиолог по питанию Андрес Ардиссон Корат, научный сотрудник Центра исследований старения в области питания человека Жана Майера при Университете Тафтса (США).

Исследователи отметили, что животный белок имеет умеренную связь с меньшим количеством ограничений по старению, но потребление растительного белка имеет более последовательную связь во всех направлениях и более сильную пользу для психического и когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

«Те, кто потреблял большее количество животного белка, имели тенденцию к большему количеству хронических заболеваний и не могли получить улучшенную физическую функцию, которую мы обычно связываем с потреблением белка «, – сказал Корат.

По словам ученых, растительный белок связан с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний. Это способствует хорошему физическому функционированию за счет усиления синтеза мышц. И он поступает из пищевых источников, которые обычно содержат высококачественные углеводы, такие как пищевые волокна, витамины и минералы, а также антиоксиданты.