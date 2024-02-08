Курьер мошенников забрал у минской пенсионерки 760 тысяч евро 14 8.02.2024, 10:18

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иллюстрационное фото

Вероятно, это рекорд.

В Минске сотрудники милиции задержали несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников, который забрал у пенсионерки более 760 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вероятно, это рекорд.

До этого самой большой суммой, которую белорусы передавали кибераферистам, было более 150 тысяч долларов и 125 тысяч евро — в Гродно 85-летняя потерпевшая в августе 2022 года отдала их мошенникам, чтобы ее внучку якобы не привлекли к ответственности за участие в ДТП.

Фото: пресс-служба МВД