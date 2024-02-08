закрыть
8 февраля 2024, четверг, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Курьер мошенников забрал у минской пенсионерки 760 тысяч евро

14
  • 8.02.2024, 10:18
  • 5,964
Курьер мошенников забрал у минской пенсионерки 760 тысяч евро
иллюстрационное фото

Вероятно, это рекорд.

В Минске сотрудники милиции задержали несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников, который забрал у пенсионерки более 760 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вероятно, это рекорд.

До этого самой большой суммой, которую белорусы передавали кибераферистам, было более 150 тысяч долларов и 125 тысяч евро — в Гродно 85-летняя потерпевшая в августе 2022 года отдала их мошенникам, чтобы ее внучку якобы не привлекли к ответственности за участие в ДТП.

Фото: пресс-служба МВД
Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров