Под Москвой вспыхнула массовая драка на складе Wildberries 2 8.02.2024, 10:58

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Участвовало более 100 человек.

В подмосковной Электростали на складе маркетплейса Wildberries произошла массовая драка сотрудников, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, конфликт между работниками склада и охранниками произошел в ночь на 8 февраля.

«В ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», — говорится в сообщении МВД.

На допрос были отправлены 13 предполагаемых зачинщиков массовой драки. При этом телеграм-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что всего было задержано около 30 человек. Журналисты утверждают, что среди них — участники массовой драки, а также сотрудники склада с подозрением на нарушение миграционного законодательства и уклонисты.

«Началось все с того, что чеченцы подрались с ГБР (группа быстрого реагирования), потом приехал ОМОН , искал тех, кто натворил дел. В итоге вывозят уже парней, кто не служил», — сказал собеседник «Осторожно, Москва».

Как утверждает SHOT, всего на складе подрались около 200 человек. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах заявляет, что участников конфликта было около 100 человек. По данным Mash, в ходе драки сотрудники Wildberries использовали перцовые баллончики.

Руководство Wildberries проведет внутреннее расследование, рассказали ТАСС в компании. Сейчас склад работает штатно.

По данным СМИ, у сотрудников проверяют документы и вручают им повестки в военкомат

24 ноября 2023 года силовики проводили рейд на том же складе Wildberries в подмосковной Электростали. По данным источников ТАСС, проверка была связана с нелегальной миграцией.

Как уточняли телеграм-каналы SHOT и Baza, помимо нелегальных мигрантов полиция ищет уклонистов от армии. Утверждалось, что всего в военкомат Подмосковья после проверки доставили 105 сотрудников Wildberries с приобретенным гражданством.