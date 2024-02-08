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Путин все-таки в холодильнике

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  • Аббас Галлямов
  • 8.02.2024, 12:57
  • 4,862
Путин все-таки в холодильнике

Надеждин-тест провален.

А вот теперь я начинаю верить - и в то, что Путин в холодильнике, и в двойника. Ну не мог ведь реальный Путин испугаться - сначала Дунцовой, а теперь Надеждина. Не мог!.. Или мог?..

Jokes apart. Теперь официально признано, что вся та путинская мегапопулярность, о которой постоянно вещает официальная социология; все то «сплочение вокруг национального лидера», о котором регулярно говорит Песков, - все это на самом деле в высшей степени искусственная и неустойчивая конструкция, которая не выдерживает никакого соприкосновения с реальностью. На нее даже дышать нельзя, иначе она тут же развалится. Даже безвестная провинциальная журналистка и многолетний либеральный мальчик для битья из телевизора представляют для этой конструкции опасность.

А король-то голый!

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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