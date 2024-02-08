Белорусскую сгущенку в США сравнили с американской 8.02.2024, 13:10

В комментариях разгорелся «вечный спор».

Россиянка, переехавшая в США, нашла в одном из американских магазинов сгущенку белорусского производства и решила сравнить ее с местной. Видео опубликовано в TikTok.

По ее словам, американское сгущенное молоко она тоже купила в русском магазине, потому что в других такого не видела. Белорусскую сгущенку в видео она называет «нашей».

«Наша сгущенка стоила 4,5 доллара, а американская — два», — рассказала девушка, отметив, что на американской не было открывашки.

Попробовав оба продукта, она пришла к выводу, что белорусская сгущенка — лучшая.

«Наша сгущенка из Беларуси, по вкусу она, как из детства. К примеру, вот в Москве я не помню такой натуральной сгущенки. Скорее всего, она там была только в детстве. Здесь она просто прям лучшая», — высказала мнение блогер.

А вот сгущенное молоко производства США ее разочаровало.

«Американская по консистенции жидкая, как молоко, производится в Сан-Франциско. Вкус — это разочарование. На вкус, как сгущенка в Москве. Я помню, я перепробовала все сгущенки в «Магните» и в «Пятерочке», и такая же «химоза» была и там. Привкус каких-то сахарных маленьких крупиц. Очень ядерная сладость, отдает прям в голову, поэтому мне нравится только наша, но только из Беларуси», — поделилась мнением девушка.

Добавим, что на кадрах видно, что белорусская сгущенка, которую она тестирует, произведена в Рогачеве.

Тем временем в комментариях разгорелся «вечный спор»: какое сгущенное молоко лучшее в Беларуси (рогачевское или глубокское).

«Рогачевская сгущенка лучшая», «В Беларуси много сгущенок, но настоящая только рогачевская!!! Я знаю толк в сгущенке», «Ты просто купила лучшую сгущенку из рб», «Глубокская сгущенка самая вкусная», «Лучшая сгущенка — это Глубокская!», «Никто, никогда и нигде не сделает лучше сгущенку чем в Беларуси!!! Точка», — высказали мнение комментаторы (орфография и стилистика сохранены. — Прим. ред.).

Некоторые посоветовали внимательно читать состав на упаковке, потому что нужно покупать именно «молоко сгущенное цельное», тогда не будет «химозы».