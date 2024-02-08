Владельцы китайских машин в России остались без запчастей 6 8.02.2024, 13:46

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Слева — Changan CS55, справа — CS35 Plus

Проблемы в логистике.

Экспансия Китая на российский автомобильный рынок, с которого из-за войны в Украине ушли все мировые производители, обернулась проблемами для россиян. Владельцы китайских автомобилей сталкиваются с отсутствием деталей для ремонта и вынуждены ждать, когда их доставят в страну от 3 до 5 месяцев, рассказали «Известиям» представители автомобильной отрасли.

Речь идет о крупных запчастях: коробках переключения передач, задних крыльях, кузовах и элементах салонов. Дефицит касается в первую очередь брендов, которые недавно продаются в России: Changan, Li, Zeekr, FAW и BYD. Чуть лучше ситуация обстоит с Chery, Geely и Haval.

«Уже пять месяцев мне не могут починить автомобиль, так как в сервисе, в котором должны это сделать, нет необходимых деталей», — рассказала владелица Changan UNI-V. Она купила автомобиль у официального дилера в июле 2023 года за 2,7 млн росс. руб. При этом дилер помочь с ремонтом машины не может.

«Быстрой логистики из Китая пока нет. И это отражается на сроках доставки таких деталей, как КПП, задние крылья, то есть тех, что дорого отправлять самолетом», — пояснил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Проблему с деталями для китайских машин признают и в сети автосервисов Fit Service (объединяет более 300 СТО). «Китайские бренды только начали свое развитие на российском рынке, поэтому склады запчастей под автомобили еще формируются. Для позиций «под заказ» пока не настроена логистика. Таким образом, многие детали купить сложно, дорого и долго», — объяснил руководитель станций кузовного ремонта Fit Service Ярослав Кукарин.

Согласно данным агентства «Автостат», в России открыто около 2 тыс. дилерских центров китайских марок. Однако многие бренды до сих пор официально не представлены. В результате неавторизованные сервисы сталкиваются с проблемами в их обслуживании, для которого требуется официальное оборудование и дистанционный доступ с помощью кодов.

Из-за отсутствия деталей чинить китайские автомобили приходится с помощью б/у запчастей. Доля таких деталей для автомобилей популярных марок уже достигает 40% от общего объема предложения.

«Сегодня большинство объявлений о продаже запчастей для китайских автомобилей (93%) относится к популярным в России маркам Chery, Geely и Haval», — говорит представитель площадки по покупке и продаже автомобилей «Дром». Также, по его словам, в России и Беларуси для китайских машин постепенно налаживается производство запчастей-аналогов.