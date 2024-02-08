Европарламент призвал ввести экономические санкции против режима Лукашенко 5 8.02.2024, 14:15

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И потребовал от белорусских властей освободить всех политзаключенных.

Сегодня Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию «О непрекращающихся репрессиях и сериях произвольных арестов и задержаний членов семей политзаключенных в Беларуси», сообщает корреспондент сайта Charter97.org

Европейский парламент «решительно осуждает недавнюю волну массовых арестов в Беларуси и призывает нелегитимный режим Лукашенко прекратить репрессии». Евродепутаты обратили внимание на недавние аресты жены лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марины Адамович и матери политзаключенного Павла Северинца Татьяны Северинец. Кроме того, в резолюции указано, что «лидер ОГП Николай Козлов, глава БНФ Григорий Костусев, Николай Статкевич и Павел Северинец, сталкиваются с изоляцией, пытками, отказом в медицинской помощи и принудительным трудом». Также евродепутаты упоминают выдвинутые заочные обвинения против «аналитиков Тихановской».

Европейский парламент призывает Европейский Совет и Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, заместителя председателя Европейской Комиссии Жозепа Борреля «отреагировать введением более жестких санкций в отношении режима Лукашенко, в том числе — в отношении товаров, связанных с принудительным трудом политических заключенных, и более строгих финансовых санкций, а также ограничительными мерами в отношении тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека».

Депутаты призвали «к дальнейшему сокращению дипломатического присутствия Беларуси в ЕС» и к поддержке жертв режима путем использования специальных инструментов для получения виз и видов на жительство.

Европейский парламент «призывает к немедленному, безоговорочному освобождению и выплате компенсации всем политическим заключенным, а также их семьям и произвольно задержанным лицам».

Парламентарии призвали ЕС, государства-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты предстоящих местных «выборов» в Беларуси.

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