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Китай впервые за 20 лет перестал быть главным поставщиком товаров в США

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  • 8.02.2024, 14:33
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Китай впервые за 20 лет перестал быть главным поставщиком товаров в США

Кто потеснил КНР?

Мексика обогнала КНР и стала главным поставщиком товаров в Соединенные Штаты. Об этом сообщает ABC.

В среду, 7 февраля, американское Министерство торговли опубликовало данные, согласно которым стоимость товаров, импортируемых США из Мексики, выросла почти на 5% с 2022 по 2023 год и составляет более 475 млрд долларов.

В то же время стоимость китайского импорта упала на 20% – до 427 миллиардов долларов.

Наибольшее падение китайского импорта наблюдалось в электронике (в частности, в компьютерной технике), а также изделиях химической и фармацевтической промышленности.

Отмечается, что последний раз мексиканские товары, импортируемые США, превышали по стоимости китайский импорт еще в 2002 году.

Новые данные отражают то, что произошло в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Имеется в виду Тайвань, который в последнее время стал ареной противостояния мировых гегемонов. Также американцев беспокоит агрессивное продвижение китайских товаров на международном рынке.

Скорее всего Китай не сможет вернуться на первую позицию в ближайшем времени.

«Я не вижу, чтобы США были довольны восстановлением в этих областях в 2024 и 2025 годах», – говорит специалист по Китаю Дерек Сиссорс из Американского института предпринимательства.

Мексика оказалась среди тех, кто получил наибольшую выгоду от падения американо-китайской торговли. Но картина сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что некоторые китайские производители построили свои заводы в Мексике, чтобы воспользоваться 3-летним торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой, которое разрешает беспошлинную торговлю многими продуктами в Северной Америке, пишет издание.

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