Какая погода ждет белорусов в выходные? 8.02.2024, 18:03

Прогноз на 9-11 февраля.

9 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в южных районах, а ночью и по северу страны скажется влияние фронтальных разделов. Облачно с прояснениями, сообщает pogoda.by.

Ночью и утром местами по стране пройдет небольшой снег, днем в южных районах снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит от -1°С по юго-западу до -11°С по северо-востоку страны, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -12..-15°С; максимальная днем -4..+2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

10 февраля погодные условия в основном будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши, в северных регионах сохранится влияние холодной области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по южной половине страны, днем на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами ожидаются туман, гололед и налипание мокрого снега.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от 0°С по юго-западу до -18°С по северо-востоку, максимальная днем составит от +4°С в юго-западных до -7°С в северо-восточных районах страны.

11 февраля погоду в стране продолжит определять атмосферный фронт, за которым будет поступать теплая воздушная масса с юга Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь).

Местами прогнозируются туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +3°С по юго-западу до -12°С по северо-востоку, максимальная днем будет от +8°С в юго-западных до -5°С в северо-восточных районах.