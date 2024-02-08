Началось бегство капталов из Китая 1 8.02.2024, 22:24

4,952

Василий Головнин

Китайское «чудо» заканчивается?

В Китае в 2023 году был впервые за последние пять лет зафиксирован абсолютный отток капиталов за границу – туда было переведено денег больше, чем поступило в КНР. Это связывают с сокращением операций иностранных компаний на фоне ухудшения деловой конъюнктуры в стране, а также с нарастающими попытками богатых слоев населения укрыть свои финансовые активы за рубежом. В Токио, в частности, обращают внимание на приток китайских денег на японский и другие зарубежные рынки акций.

Пока отток капиталов, по официальным данным, относительно невелик – в 2023 году он составил 68,7 миллиарда долларов, свидетельствует статистика Государственного управления валютного контроля. Наиболее болезненным для КНР, как считают в Токио, становится сокращение или ликвидация действовавших в стране иностранных предприятий. По данным проведенного в конце прошлого года опроса Японской торговой палаты Китая, почти 50 процентов работающих в стране японских компаний намерены или уменьшить свои инвестиции, или же больше их не делать.

Предприниматели объясняют свои намерения вялым спросом на товары в КНР и ростом издержек, в частности, в связи с повышением зарплат местных рабочих и персонала.

Василий Головнин, Telegram