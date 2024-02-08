Новый семейный кроссовер Renault показали до премьеры 8.02.2024, 23:44

Видео.

Новый Renault Captur 2024 получит старшего брата под названием Symbioz. Публике его покажут весной этого года. На официальном сайте Renault появились первые тизеры модели.

Кроссовер построен на той же платформе CMF-B, которую использует Captur. Он имеет 4,41 м в длину, то есть занимает нишу между Renault Captur и Austral.

На фото видно, что авто выдержано в новом фирменном стиле марки, дебютировавшем на моделях Scenic и Rafale. Плавные линии кузова совмещаются с рубленым дизайном передней части. У него продолговатые фары и тоненькие ходовые огни.

В салоне есть виртуальный приборный щиток и портретный тачскрин. Разработчики обещают просторный салон и большой багажник.

Автомобиль получит панорамную крышу с изменяющейся степенью тонировки.

Кроссовер дебютирует в гибридной модификации E-Tech. Он оснащен 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором общей мощностью 145 л.с.