Белорусские хирурги восстанавливают лицо мужчине, на которого упала бетонная плита 3 9.02.2024, 10:09

2,506

История мужчины — «одно большое чудо».

Два года назад на белоруса Виктора упала бетонная плита. Мужчина выжил, но лишился верхней челюсти и носа. Врачи помогли пациенту восстановиться, а теперь пытаются вернуть его к нормальной жизни. Историю Виктора рассказал в своем Instagram пластический хирург Дмитрий Ладутько.

Медик подчеркнул, что история мужчины — «одно большое чудо».

«Виктор получил травму два года назад. На него упала бетонная плита. Удивительно уже то, что он выжил (явно родился в рубашке). Когда его достали, на месте лица было месиво. <…> Все это время была длительная реабилитация и работа большого количества врачей, которые занимались первичным восстановлением (за что им спасибо)», — написал врач.

Сегодня у Виктора отсутствует верхняя челюсть, нос, есть выраженная деформация лицевого черепа. Он не может нормально дышать, говорить, есть и социализироваться. Чтобы помочь Виктору, на его руке вырастили нос из реберного хряща.

⠀

«Дальше будет еще больше врачей, которые попытаются вернуть Виктору лицо. Операций будет много, наша основная задача — насколько это возможно, вернуть человеку качество жизни», — написал Дмитрий Ладутько.