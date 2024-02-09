Нога Путина снова вышла из-под контроля во время интервью с Карлсоном 4 9.02.2024, 10:33

4,938

Видеофакт.

Вчера американский журналист Такер Карлсон выложил на своей странице в Сети интервью с главой РФ Владимиром Путиным.

В нем российский диктатор показал, что у него не только серьезные проблемы со здоровьем, но и непорядок с головой, пишет dialog.ua.

Путин солгал журналисту не только об истории Украины, но и о биографии отца Владимира Зеленского.

Издание также отмечает, что в одном из моментов «нога главы РФ зажила своей жизнью».

Путин сразу же обратил на это внимание и постарался ее «укротить», но это не помогло.

Также в ходе интервью Путин не один раз заявил, что «готов сесть за стол переговоров». Президент РФ вспомнил события 2022 года, когда «рабочие группы из Москвы и Киева практически согласовали все детали будущих переговоров».

Путин пожаловался на Зеленского, что тот на законодательном уровне запретил вести любые переговоры с РФ, пока у власти находится действующий глава Кремля. Путину также не понравился «мирный план» Зеленского, и он хочет «прямого диалога» с Киевом. Однако на данном этапе Украина якобы «выдвигает РФ такие условия», на которые та не может пойти.