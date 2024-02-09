ГАИ Минска «отработает» таксистов

ГАИ Минска «отработает» таксистов2
- 9.02.2024, 11:59
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Рейды будут проходить до 14 февраля.
В Минске инспекторы ГАИ начинают комплекс профилактических мероприятий «Такси». Столичных таксистов ждут рейды.
«ГАИ Минска проверит водителей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобилями-такси во время профилактических рейдов с участием транспортной инспекции и других контролирующих органов», – предупредилии в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что будут проверять:
соблюдение законодательства о перевозках, в том числе с использованием приложений,
соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе детей,
техническое состояние автомобиля,
пристегнуты ли пассажиры при движении на переднем и заднем сидениях.
Рейды будут проходить в период до 14 февраля.