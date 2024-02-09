На шоу Скабеевой похвалили Залужного: пропагандистку затрясло 2 9.02.2024, 12:19

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Ольга Скабеева

Экс-главкома ВСУ назвали самым талантливым военачальником в мире.

Российский военный эксперт Константин Сивков признал военный талант экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ему агрессивно ответила пропагандистка Ольга Скабеева.

На этот инцидент в эфире вражеского телевидения обратил внимание блогер Денис Казанский.

«Залужный — это безусловно один из самых талантливых военачальников Украины. И, наверное, я бы сказал, в мире тоже», — заявил Сивков.

Он начал рассказывать о том, что Украина не имела превосходства в воздухе, однако довести мысль до конца не успел. На российского эксперта набросилась возмущенная Ольга Скабеева. Ведущая перебила гостя и перешла на крик.

«Залужный — кровавый убийца! Залужный отдает приказы об убийстве российских солдат! О господи, нет превосходства в воздухе у Залужного!», — заявила пропагандистка.

Сивков на это ответил, что отрицать ум Залужного нельзя независимо от личного отношения к нему. Однако слушать его пропагандистка не стала.

«Героев там для нас нет. Вы простите, Залужный для нас не герой», — подчеркнула Скабеева.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.