НХЛ: Протас отдал голевой пас, но «Вашингтон» все равно уступил «Флориде» 9.02.2024, 15:11

Белорусский форвард прервал серию из 14 матчей без набранных баллов.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях проиграл «Флориде» со счётом 2:4, пишет belarushockey.com.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас играл на левом фланге третьего звена. Его партнерами стали Энтони Манта и Майк Сгарбосса.

На 7-й минуте Протас набрал хорошую скорость, получил классный пас от партнёра и нанес опасный бросок с неудобной руки с близкого расстояния, но Сергей Бобровский успел среагировать.

На 35-й минуте Протас перехватил шайбу в середине площадки, отдал пас Сгарбоссе, тот быстро отправил шайбу Манте, который в одно касание переправил шайбу в ворота.

Tidy work from the third line for Mo's 16th goal of the season pic.twitter.com/NXowBF5abE — Washington Capitals (@Capitals) February 9, 2024

В итоге Протас провел на льду 13:02 (из них 02:41 секунд в меньшинстве), отметился результативным пасом, нанес 3 броска, заблокировал 1 выстрел соперника, применил 1 силовой прием, совершил 1 перехват, проиграл оба вбрасывания, при показателе полезности «+1».

Протас прервал серию из 14 матчей без набранных баллов. Это первое результативное действие белоруса в 2024-м году.

В сезоне Алексей в 48 матчах набрал 19 (3+16) баллов, при показателе полезности «-5» и 4 минутах штрафа.

«Вашингтон» c 51 очко в 49 матчах занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.

Флорида – Вашингтон – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

0:1 – 16 Овечкин (Макмайкл, Сандин)

1:1 – 24 Ткачак (Форслинг)

1:2 – 34 Манта (Протас, Сгарбосса)

2:2 – 37 Райнхарт (Верхэге, Ткачак)

3:2 – 54 Ломберг (Куликов)

4:2 – 59 Луостаринен (Ткачак)

Вратари: Бобровский 21/23 – Кюмпер 37/40.