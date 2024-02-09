Ученые обнаружили основные факторы долголетия 9.02.2024, 20:01

Эксперты изучили десятки тысяч долгожителей.

Дожившие до 100 лет люди становятся все менее редким явлением и долголетие является все более реальной возможностью достичь заветного возраста для многих, а число столетних людей резко увеличивается по всему миру. Эта интересная тенденция вызывает любопытство как у ученых, так и у широкой публики. Исследователи попытались узнать, что нужно для того, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Новое исследование ученых проливает свет именно на этот вопрос, выявляя некоторые общие показатели здоровья, или «биомаркеры», у людей, отметивших 90-летие и старше. Это исследование выделяется своим масштабом: в нем проанализированы данные более 44 000 шведов в возрасте от 64 до 99 лет, что делает его самым масштабным сравнением данных о состоянии здоровья тех, кто достиг исключительного долголетия, и их сверстников, живущих более обычной жизнью.

Исследование было сосредоточено на двенадцати ключевых биомаркерах, которые связаны с различными функциями организма, такими как обмен веществ, работа печени и почек, воспаление, а также потенциальные признаки недоедания и анемии. Некоторые из этих показателей включают уровень холестерина, глюкозы и мочевой кислоты — последний является побочным продуктом переваривания пищи и может указывать на воспаление.

Результаты научной работы показали, что у людей, достигших 100-летнего возраста, начиная с шестидесяти лет, уровень глюкозы, креатинина (маркер функции почек) и мочевой кислоты был ниже. Интересно, что хотя средние значения этих биомаркеров не показали существенных различий между долгожителями и теми, кто не достиг 100 лет, у столетних людей редко наблюдались чрезвычайно высокие или низкие показатели. Например, их уровень глюкозы был выше 6,5, а уровень креатинина — выше 125.

При этом, даже среди долгожителей и их сверстников многие имели уровни биомаркеров, выходящие за рамки того, что обычно считается нормальным. Это несоответствие наводит на мысль, что стандартные клинические рекомендации могут быть рассчитаны на более молодую и здоровую популяцию.

Более того, исследование показало, что некоторые биомаркеры связаны с самой вероятностью дожить до 100 лет. Например, люди с низким уровнем общего холестерина и железа имели меньше шансов достичь 100-летнего возраста по сравнению с теми, у кого эти показатели были выше. И наоборот, более высокие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и маркеров, указывающих на функцию печени, снижали вероятность дожить до 100 лет.

Хотя наблюдаемые различия в целом были невелики, они подчеркивают потенциальную связь между метаболическим здоровьем, питанием и исключительным долголетием. Можно было бы предположить, что за этими значениями биомаркеров стоят факторы образа жизни или генетика, однако исследование не указывает на конкретные причины.

Оно предполагает, что поддержание хорошего метаболического здоровья и контроль ключевых показателей, таких как функция почек и печени, уровень глюкозы и мочевой кислоты, может быть более полезным с течением времени. Хотя в достижении столь преклонного возраста может присутствовать элемент случайности, данные о различиях в биомаркерах задолго до смерти указывают на влияние как генетики, так и образа жизни.