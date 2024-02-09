Очки виртуальной реальности от Apple начали продавать в Беларуси 1 9.02.2024, 21:01

Сколько они стоят?

2 февраля стартовали продажи нашумевшей новинки от Apple - гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. По чем они, посмотрел Bar24.

Официально гаджет от Apple пока продается только в США. Но он уже появился на сайтах объявлений в Беларуси.

Устройство Apple Vision Pro считают едва ли не самым инновационным продуктом начала 2024 года. Новинка сразу нашла своих поклонников. Это не удивительно: гарнитура дополняет физическую реальность виртуальной так, как ни одна другая до нее.

Спустя неделю после официального старта продаж в Америке девайс появился и на белорусских интернет-площадках.

Минимальная цена на это устройство на популярной площадке объявлений — 15 800 руб. ($4900). За эти деньги продавец из Минска обязуется доставить гарнитуру покупателю в течение 7-10 дней.

Самое дорогое предложение о продаже гарнитуры Vision Pro мы нашли в Бобруйске. Там ее продают за 22000 рублей. Или $6820 в эквиваленте. Что почти в два раза дороже официальной цены.