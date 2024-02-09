В Беларуси усиливается кадровая проблема 4 9.02.2024, 21:54

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Экономика теряет десятки тысяч рабочих рук.

По официальным данным Белстата, в экономике Беларуси в декабре 2023 года было занято 4 млн 140 тысяч человек или на 0,4 тысяч меньше, чем было в ноябре, пишет телеграм-канал «Вашы грошы».

— По сравнению с декабрем 2022 года экономика потеряла около 50 тысяч рабочих рук, поэтому дефицит на рынке труда становится все более жестким.

Эксперты перечисляют ключевые проблемы белорусского рынка труда:

— Во-первых, демография. Это проблема не только для Беларуси, но и для большинства стран Европы. Низкая рождаемость и рост доли пенсионеров создают предпосылки проблем рынка труда.

Во-вторых, социально-политический кризис. С 2020 политически мотивированные увольнения стали постоянным фактором рынка труда, несмотря на их дестабилизирующее действие для рынка.

В-третьих, экономический кризис. Эмиграция не только по политическим мотивам, но и вслед за более конкурентными заработками и возможностями раскрыть свой потенциал создают отток тысяч квалифицированных специалистов.

Ситуацию усугубляют, считают экономисты, действия чиновников, так как «предлагаемые ими решения проблем рынка труда настолько некомпетентны, что лишь усиливают отток кадров».

— В результате в новый год экономика вошла с усиливающейся кадровой проблемой, — подытоживают эксперты.