Белорусская врач-педиатр ответила на пять важных вопросов о лечении детей 9.02.2024, 22:36

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Ольга Мазько

Когда и как нужно сбивать температуру у ребенка?

Blizko.by задал пять простых вопросов врачу-педиатру Ольге Мазько, которые родители чаще всего задают в «сезон простуд».

1. Когда и как нужно сбивать температуру у ребенка? Правда ли, что она быстро сбивается, если обтирать ребенка водкой?

– При повышении температуры у ребенка желательно консультироваться с педиатром, чтобы получить индивидуальные рекомендации. Обычно, если температура превышает 38.5-39 градусов Цельсия, ее можно снижать жаропонижающими препаратами (на основе парацетамола или ибупрофена) в соответствии с рекомендациями дозировки для детей. Препаратом выбора является парацетамол.

Обтирание ребенка водкой не рекомендуется. Если жаропонижающие плохо сбивают температуру, можно обтирать ребенка водой, которая на 2-3 градуса ниже температуры тела. При повышении температуры старайтесь давать ребенку больше жидкости: 50-80 мл на кг веса ребенка в сутки.

2. Гулять при простуде полезно: прохладный воздух вызывает влажный кашель и отток слизи из легких?

– Решение о выходе на улицу при простуде зависит от общего состояния ребенка и рекомендаций врача. Во многих случаях свежий прохладный воздух может иметь благотворный эффект на самочувствие ребенка, однако, если у ребенка есть высокая температура, слабость или другие симптомы, лучше ограничить активность на открытом воздухе до полного выздоровления.

3. Отхаркивающие средства детям до 5 лет противопоказаны?

– В соответствии с многими рекомендациями и лекарственными указаниями, детям до 4-5 лет отхаркивающие средства не рекомендуются, так как их эффективность и безопасность в этой возрастной группе недостаточно подтверждены. У детей до 5 лет процесс отхаркивания может быть естественным и не требовать специальных лекарственных средств.

4. Можно ли водить ребенка с насморком в детский сад?

– Насморк – это не болезнь, а симптом. Например, при аллергии тоже может быть насморк. Если отделяемое из носа обильное и/или сопровождается повышением температуры тела, необходимо оставить ребенка дома. Прежде всего, будет некомфортно ребенку! Кроме того, надо подумать и о других детях.

5. Во сколько лет ребенок должен уметь сморкаться?

– Чем раньше ребенок начнет сморкаться, тем лучше, т.к. это помогает избежать осложнений при ОРВИ. Как правило, к 2 годам дети умеют это делать.