The Economist: Си Цзиньпин знает, что что-то идет не так, но лишь усугубляет ситуацию 1 9.02.2024, 23:32

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Китай становится все более подозрительным к иностранному бизнесу.

В 2024 году инвесторы в китайские акции прошли через аттракцион, от которого волосы становились дыбом. Даже когда американский индекс S&P 500 достиг рекордных максимумов, рынки Китая и Гонконга в январе потеряли $1,5 трлн. Розничные инвесторы вышли на китайские социальные сети, чтобы выразить свое разочарование.

Падение было настолько резким, что 6 февраля лидер Китая Си Цзиньпин, по сообщениям, был проинформирован о нем, а на следующий день был уволен глава китайского регулятора ценных бумаг И Хуэйман. Цены немного возобновились, поскольку государственные компании стали покупать акции.

«Однако если сделать шаг назад, то можно увидеть мрачную картину в целом», отмечают аналитики The Economist (перевод — zn.ua) в статье «Утратил ли Си Цзиньпин контроль над рынками?»

Рыночная стоимость акций Китая и Гонконга упала почти на $7 трлн от своего пика в 2021 году – падение примерно на 35%, при том, что стоимость акций Америки выросла на 14%, а Индии – на 60%. Падение сигнализирует о фундаментальной проблеме. Когда-то инвесторы за границей и внутри страны считали правительство Китая надежным управляющим экономикой. Теперь это доверие рассеялось, что имеет серьезные последствия для роста Китая.

Меньше десяти лет назад настроения на рынках Китая были бурными. Иностранные инвесторы стремились пользоваться потенциалом восходящей экономической звезды мира. Китай рос стабильными и впечатляющими темпами – более 6% в год. Иностранные портфельные инвестиции хлынули в страну, когда оффшорные инвесторы получили прямой доступ к китайским акциям через Гонконг в 2014 году. Правительство Китая со своей стороны надеялось профессионализировать свои рынки, чтобы привлечь иностранный капитал и опыт, а также создать класс активов, который заменит собственность. Появилась когорта состоятельных бизнесменов и инвесторов, которых сам Си призвал жить китайской мечтой.

Подтекстовым было понимание того, что какой бы ни была политика Китая, его чиновникам можно доверять в том, что они направят экономику к процветанию. Китай и дальше будет расти завидными темпами, его граждане и дальше будут ставить богатство и экономическую стабильность выше политических свобод, а иностранные инвесторы будут получать приличные прибыли. Каждый мог бы разбогатеть.

Что же пошло не так ли? Одной из широко известных проблем является нерешительная политика Си. Регуляторное давление на технологии, начавшееся в 2020 году, подорвало доверие инвесторов. Выход из ковида потерпел фиаско. Правительство колебалось из-за кризиса недвижимости, который истощил сбережения и настроения и втянул экономику в дефляцию, а цены падали в течение года до января самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2007-2009 годов. Правительство справедливо стремится избежать повторного надувания мыльного пузыря. Но он также хочет избежать подачек и сосредоточить рост на высококачественных секторах, которые, по его мнению, помогут Китаю конкурировать с технологической, экономической и военной мощью Америки. Однако даже в этих секторах в прошлом году доходы снизились. И у Китая не хватает необходимых стимулов.

Кажется, Си знает, что что-то идет не так. В дополнение к увольнению господина И правительство ограничило короткие продажи, а государственным менеджерам по управлению активами было приказано покупать акции. Это может на время поддержать цены на акции. Но такое вмешательство лишь выдает недоверие Китаю на рынки, подчеркивая причины оттока инвесторов.

Далекий от осознания необходимости широких изменений, Си лишь усугубляет ситуацию. Дома он расправляется с критикой экономики. В то же время Китай становится все более подозрительным к иностранному бизнесу. Оффшорным инвесторам становится труднее получить финансовые данные. В декабре были предложены новые правила для игровой индустрии, которые были тихо упразднены после того, как рынки отреагировали на них отрицательно. В январе центральный банк отказался снижать процентные ставки, несмотря на продолжающуюся дефляцию. Все это служит только для того, чтобы напугать инвесторов.

Настоящим препятствием на пути к переменам является железная вера Си в то, что он и Коммунистическая партия должны иметь тотальный контроль. Возобновление доверия инвесторов требует переосмысления роли государства в экономике. Но Си вряд ли смягчит свою хватку. Когда инвесторы считали, что политика Китая не должна посягать на их способность зарабатывать деньги. Теперь, когда они знают, что от политики никуда не деться, они будут вести себя с большим опасением.