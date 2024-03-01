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В Солигорске женщина обнаружила в детской коляске большую крысу

  • 1.03.2024, 1:26
В Солигорске женщина обнаружила в детской коляске большую крысу
Иллюстративное фото

Она полчаса была на ножках дочери.

Об опасной ситуации, в которой оказалась молодая женщина с маленькой дочкой, написало издание «Электронный Солигорск».

«Выходили с дочкой на прогулку. У нее на коляске чехол есть для ног от холода. В общем, упаковались мы и минут с 30 топали. Пришли в парк, решили походить, молнию расстегиваю, а там … крыса огромная по ее ножкам бегает.

Я вскрикнула от неожиданности. Скорее дочку достала, а крыса сидит еще в чехле. Потом и она выбежала. У нас на лестничной площадке два тамбура по две квартиры. Коляску я оставляю на первом этаже, лифта нет в нашем доме. Вот она и стоит прямо у стены, проходу не мешает. Там нигде не грязно, нет ничего разрушенного. Обычно сухо и чисто. Ближайший мусоропровод находится на втором этаже. Полагаю, оттуда она и пришела?..»

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