В Британии могут обанкротиться половина городов 1.03.2024, 3:46

Уже есть первые случаи.

Более половины городских советов британских городов подтвердили, что могут обанкротиться в течении следующих пяти лет. Из ни 10% заявили, что ожидают банкротства уже в следующем финансовом году, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Local Government Information Unit.

Финансовый кризис мэрий связан с сокращениями расходов со стороны центрального правительства, рискованными инвестиционными вложениями и высокой инфляцией, что, в совокупности увеличивает долги муниципалитетов.

Бирмингем, Ноттингем и Уокинг фактически объявили о банкротстве, выпустив в прошлом году так называемые уведомления по разделу 114. Ожидается, что Саутгемптон и Брэдфорд в ближайшее время выпустят подобные уведомления.

После сокращения грантов центрального правительства многие мэрии стремились найти дополнительный доход для оплаты городских услуг, инвестируя в торговые центры и офисные здания, часто за пределами своего района. Инвестиции Уокинга в строительство двух небоскребов и отель Hilton стали одними из самых провальных.

Поскольку по закону горсоветы обязаны сбалансировать свои балансы, многие из них вынуждены сокращать финансирование услуг.

Опрос LGIU показал, что чуть менее трети мэрий планируют сократить финансирование парков и развлечений. Каждый третий муниципалитет сокращает расходы на искусство и культуру, 16% сокращают финансирование социальной помощи взрослым.

Мэрии, которые уже фактически объявили о банкротстве, вынуждены максимально сокращать расходы.

Городской совет Бирмингема заявил, что готовится ограничивать освещение улиц, сокращать частоту вывоза мусора и полностью прекратит финансирование искусства.