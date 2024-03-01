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Школьник в Минске застрял в грязи во время прогулки после уроков

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  • 1.03.2024, 8:37
  • 2,104
Школьник в Минске застрял в грязи во время прогулки после уроков

Потребовалась помощь МЧС.

Школьник в Минске застрял в грязи и не мог выбраться, пришлось вызывать МЧС. Об этом сообщается на сайте министерства.

Инцидент произошел около половины шестого вечера 29 февраля на улице Надеждинской. О застрявшем мальчике спасателям сообщили очевидцы.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то увидели, что школьник находится по пояс в грязи и не может выбраться самостоятельно. Они выяснили, что потерпевший — ребенок 2014 года рождения. Он отправился после уроков гулять и попал в грязевую ловушку.

В 17.50 спасатели достали его из грязи. Ребенок не пострадал, его отправили домой к родителям.

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