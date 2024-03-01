Путин вытащил не ту папку 2 Владимир Пастухов

1.03.2024, 9:31

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Сеанс одновременной игры в маниловщину.

Путин дал в Кремле многочасовой сеанс одновременной игры в маниловщину. Всем все пообещал сделать еще лучше, чем было, но только к 2030 году. У меня даже сложилось впечатление, что у него в столе лежат готовые сценарии избирательной кампании на 2024, 2030 и 2036 годы, но он по ошибке вытащил не ту папку. Эта конкретно была уже за 2030 год.

Дальнозоркость Путина поражает. Охват тем гигантский, детализация того, что будет через много лет, беспрецедентная. Хотелось бы такой же детализации по отношению к настоящему, но ее не было. Война в послании была эхом, отдаленным фоном, антуражем для обсуждения планов громадья. Количество розданных слонов превысило их общее поголовье на планете и уж точно вышло за пределы бюджетных возможностей России. Путин вел себя так, как будто дух умершего Ротшильда вселился в него.

... И только один пункт звучал диссонансом и насторожил: когда Путин много говорит о налоговом маневре, это значит только одно: денег нет, но вы держитесь - будут грабить.

P.S. Впрочем, грабеж может быть и более масштабным. Сюрприз был припасен на десерт. В конце усыпляюще нудной речи Путин вдруг перехватил повестку Навального и призвал разделаться с псевдо-элитами 90-х, заменив их СВО-элитами. Ближайшее будущее покажет, было ли это очередным путинским блефом или скрытым призывом к новому «черному переделу».

Владимир Пастухов, «Телеграм»