закрыть
1 марта 2024, пятница, 10:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пассажирка сказала, что будет жаловаться — смеялись все»

  • 1.03.2024, 9:45
  • 3,284
«Пассажирка сказала, что будет жаловаться — смеялись все»

На маршруте «Минск-Жодино» происходят странные вещи.

Продолжаются проблемы с маршрутками «Минск-Жодино» и обратно, о чем свидетельствуют письма в в редакцию издания ex-press.live.

Ежедневно десятки пассажиров испытывают неудобства и теряют время из-за непредсказуемости расписания и частых задержек транспорта.

Одна из жительниц Жодино поделилась своим опытом:

— Вопрос маршруток «Жодино-Минск» не решается. Никогда нельзя быть уверенным, что сможешь уехать. Я езжу не часто, но всегда проблемы! В позапрошлое воскресенье, 18 февраля, из Жодино в Минск маршрутки ехали не по расписанию. Был автобус в 13:00, следующий — только в 14:20, и то дали маленький «спринтер». По расписанию должен был быть автобус в 13:20, 13:40, 14:00.

По ее словам, ранее тоже была аналогичная ситуация, маршрутку ждали около 40 минут. И не потому, что было много пассажиров, а потому, что рейсы отменили.

— Это при том, что на автостанции ни туалета, ни буфета, и на голову капает, — добавляет жительница Жодино.

Читательница издания также показала очередь на маршрутку из Минска вечером во вторник, 27 февраля. Автобуса, по ее наблюдениям, не было больше часа. Все замерли. Сели в автобус примерно в 20:10.

— Но было и смешное... Одна женщина сказала, что будет жаловаться «депутату». И знаете, какой это вызвало смех? Ржали все! — поделилась женщина.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип