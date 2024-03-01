«Пассажирка сказала, что будет жаловаться — смеялись все» 1.03.2024, 9:45

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На маршруте «Минск-Жодино» происходят странные вещи.

Продолжаются проблемы с маршрутками «Минск-Жодино» и обратно, о чем свидетельствуют письма в в редакцию издания ex-press.live.

Ежедневно десятки пассажиров испытывают неудобства и теряют время из-за непредсказуемости расписания и частых задержек транспорта.

Одна из жительниц Жодино поделилась своим опытом:

— Вопрос маршруток «Жодино-Минск» не решается. Никогда нельзя быть уверенным, что сможешь уехать. Я езжу не часто, но всегда проблемы! В позапрошлое воскресенье, 18 февраля, из Жодино в Минск маршрутки ехали не по расписанию. Был автобус в 13:00, следующий — только в 14:20, и то дали маленький «спринтер». По расписанию должен был быть автобус в 13:20, 13:40, 14:00.

По ее словам, ранее тоже была аналогичная ситуация, маршрутку ждали около 40 минут. И не потому, что было много пассажиров, а потому, что рейсы отменили.

— Это при том, что на автостанции ни туалета, ни буфета, и на голову капает, — добавляет жительница Жодино.

Читательница издания также показала очередь на маршрутку из Минска вечером во вторник, 27 февраля. Автобуса, по ее наблюдениям, не было больше часа. Все замерли. Сели в автобус примерно в 20:10.

— Но было и смешное... Одна женщина сказала, что будет жаловаться «депутату». И знаете, какой это вызвало смех? Ржали все! — поделилась женщина.