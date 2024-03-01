«От полка осталось 30 человек!»: друг Гиркина раскрыл правду об Авдеевке 1.03.2024, 9:53

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Озвучены цифры реальных потерь армии РФ.

Российские захватчики продолжают активные боевые действия на Донбассе после полного уничтожения Авдеевки, однако Z-пропагандисты не рады таким «успехам» оккупантов, пишет dialog.ua.

Друг террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых названо количество жертв.

«По итогу случившегося в полку 1015 из 2300 единиц живой силы осталось чуть больше 30 человек. Все ли убиты, или имеются раненые, не знаем», - сказал он.

К слову, Вершинин решил озвучить это письмо по двум причинам: в РФ этого сделать больше некому, т.к. Стрелков – в тюрьме, а «военкор» Морозов, не боявшийся говорить правду о потерях россиян, недавно покончил с собой.

Сам Z-блогер чувствует себя в безопасности: он давно живет в Испании, хотя ненавидит Запад и поддерживает Путина.

По словам Вершинина, мобилизованных бросали на убой без подготовки. «Без документов, без ознакомления с приказами наших родных отправили в зону боевых действий, – написали вдовы военнослужащих РФ. – По прибытию в «ДНР» и «ЛНР» нашим родным изменили специальности в военных билетах и поставили перед фактом, что теперь они находятся в составе штурмовых подразделений».