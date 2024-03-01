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Жену Пескова высмеяли за «добрый поступок»

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  • 1.03.2024, 10:19
  • 5,408
Жену Пескова высмеяли за «добрый поступок»

Пользователей Сети возмутило лицемерие супруги пресс-секретаря Путина.

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка у себя в Instagram похвасталась тем, что покаталась на коньках вместе с 11-летней девочкой Олей, которая больна иммунной нейтропенией (состояние, при котором в крови человека снижается уровень клеток нейтрофилов). Бывшая спортсменка разместила фотоотчет о покатушках, на забыв прорекламировать и дизайнеров одежды, в которую была одета.

«Встреча получилась не только тёплой и дружеской, но и очень продуктивной ???? Мы не только поговорили, но ещё Оля научились некоторым элементам фигурного катания!. И что меня порадовало ещё больше, так это понимание того, что дети умеют мечтать, не только о гаджетах или брендах... они мечтают о будущем, о встречах с людьми, которые добились успеха в том или ином деле!» – написала Навка.

В комментариях пользователи не оценили такой «добрый поступок» жены пресс-секретаря Кремля.

«Татьяна, помогите исполнить мечту тысяч украинских детей вернуться на Родину, в мирную Украину. А еще у тысячи маленьких украинцев никаких мечт уже никогда не исполнится .. Их убила Россия», «Я думаю , много людей боялись бы мечтать вместе с вами. Это чревато для жизни.И это все что вы можете сделать для этой девочки? Покататься с ней на конька?», – высмеивают Навку комментаторы.

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