В Беларуси нашли еще одну категорию «тунеядцев» 2 1.03.2024, 10:33

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Попасть в нее можно на шесть месяцев.

Адвокат специализированной юрконсультации Гродно «ЮрЭксперт» Сергей Ярошевич разъяснил, по каким тарифам должны платить за коммуналку иностранные граждане, постоянно проживающие в Беларуси. В некоторых случаях иностранцев, как и белорусов, могут внести в список «трудоспособных граждан, не занятых в экономике», так называемым тунеядцам, и, соответственно, обязать платить за услуги ЖКХ по 100%-ным тарифам.

В Беларуси тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) субсидирует государство, однако некоторые категории граждан не могут рассчитывать на эту льготу. Есть среди них и иностранцы.

Впрочем, само по себе иностранное гражданство не является критерием для автоматического включения в базу тунеядцев. Так, по решению Совмина к тунеядцам не относятся иностранцы или лица без гражданства при соблюдении следующих условий:

у них есть официальное разрешение на постоянное проживание в Беларуси,

они зарегистрированы по месту жительства в Беларуси,

возраст гражданина — от 18 лет и до общеустановленного пенсионного возраста.

Причем действовать это правило будет лишь в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором они были зарегистрированы по месту жительства. По прошествии этого периода, как пояснил Ярошевич на страницах региональной газеты «Перспектива», официально не работающих иностранцев имеют право включить в базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и требовать от них 100%-ного возмещения затрат государству на услуги ЖКХ.