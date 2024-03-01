закрыть
1 марта 2024, пятница, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси нашли еще одну категорию «тунеядцев»

2
  • 1.03.2024, 10:33
  • 5,048
В Беларуси нашли еще одну категорию «тунеядцев»

Попасть в нее можно на шесть месяцев.

Адвокат специализированной юрконсультации Гродно «ЮрЭксперт» Сергей Ярошевич разъяснил, по каким тарифам должны платить за коммуналку иностранные граждане, постоянно проживающие в Беларуси. В некоторых случаях иностранцев, как и белорусов, могут внести в список «трудоспособных граждан, не занятых в экономике», так называемым тунеядцам, и, соответственно, обязать платить за услуги ЖКХ по 100%-ным тарифам.

В Беларуси тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) субсидирует государство, однако некоторые категории граждан не могут рассчитывать на эту льготу. Есть среди них и иностранцы.

Впрочем, само по себе иностранное гражданство не является критерием для автоматического включения в базу тунеядцев. Так, по решению Совмина к тунеядцам не относятся иностранцы или лица без гражданства при соблюдении следующих условий:

у них есть официальное разрешение на постоянное проживание в Беларуси,

они зарегистрированы по месту жительства в Беларуси,

возраст гражданина — от 18 лет и до общеустановленного пенсионного возраста.

Причем действовать это правило будет лишь в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором они были зарегистрированы по месту жительства. По прошествии этого периода, как пояснил Ярошевич на страницах региональной газеты «Перспектива», официально не работающих иностранцев имеют право включить в базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и требовать от них 100%-ного возмещения затрат государству на услуги ЖКХ.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип