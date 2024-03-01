Автобус попытался проехать из Беларуси в Литву через закрытый КПП 3 1.03.2024, 10:45

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Чем закончилось?

Ровно в 22:30 по минскому времени 29 февраля на границе Литвы и Беларуси на пункте пропуска «Райгардас» литовские пограничники выставили кордоны, колючую проволоку и перестали пропускать автомобили. Об этом решении было объявлено давно, однако один водитель на полном пассажиров автобусе все равно попытался проехать через закрытый КПП, пишет telegraf.news.

Почему он повел автобус на закрытый пункт пропуска Литвы, пока неясно. Так же как и то, почему белорусские пограничники его пропустили в сторону закрытого литовцами КПП. Обычно в таких случаях, прекращает пропуск и смежный пункт на другой стороне границы.

Возможно, он надеялся успеть до закрытия границы. Но не получилось. Точное время съёмки на границе автор видео не указал, опубликовав их уже после полуночи 1 марта.

Сам мужчина, стоя на разделительной линии, пытался пристыдить литовских пограничников, выполняющих постановление властей страны. Он заявил, что его автобус на польских номерах, а значит из Евросоюза. По мнению водителя, в его случае литовские пограничники, наверное, должны были нарушить приказ и пропустить автобус.

В итоге, автобусу пришлось покинуть приграничную территорию. Куда он двинулся потом, неизвестно.

С 1 марта в на границе с Беларусью в Литве продолжают работать только пункты Мядинкай и Шальчининкай, но на них распространяются ограничения – движение пешеходов и велосипедистов запрещено.