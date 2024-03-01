Когда Си Цзиньпин попытается вернуть китайские территории, входящие в состав РФ? 1.03.2024, 11:00

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Прогноз военного эксперта.

В составе РФ есть много чужих территорий, в том числе, китайских, которые они непременно будут стараться вернуть, но не сейчас, а когда Россия начнет разваливаться, сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

При этом офицер ВСУ подчеркнул, что Российская Федерация точно развалится и это только вопрос времени.

Военный эксперт предположил, при каких условиях Китай будет пытаться вернуть свои территории, которые сейчас считаются российскими: «Китай однозначно после развала Российской империи, а он точно будет, КНР точно будет стараться вернуть и военным путем, в том числе, свои исконно китайские территории (до Северного моря, до Байкала — это все китайская территория, исконно китайские земли). Китайцы однозначно будут готовы выполнить эту задачу как только Российская империя начнет разваливаться».

«Им не так важен Тайвань, как им важно восстановить все исконно китайские земли. Я так думаю, что «свободная Бурятия», если не успеет отвалиться от России до того, как китайцы к ней подойдут, она будет захвачена китайскими войсками. Это открытый вопрос по данной территории и однозначно будет военный путь решения», - подытожил Роман Свитан.