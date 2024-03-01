Названа диета, которая может буквально омолодить мозг 1.03.2024, 11:08

Но есть нюансы.

Старение — понятие относительное.

Ученые давно знали о разнице между биологическим и хронологическим возрастом. Проще говоря, вы можете чувствовать себя не таким старым, как вроде бы должны согласно возрасту в паспорте. Или наоборот, ваше тело может стареть быстрее, чем вы.

При этом исследования показывают, что биологический возраст вашего тела — это не просто ощущение.

Признаки биологического старения можно обнаружить в ДНК, на концах хромосом или, как показало это исследование, в слабеющих связях мозга.

Новое исследование показывает, что улучшение вашего питания может быть одним из самых простых вариантов улучшения состояния организма, независимо от количества реально прожитых лет.

Проще говоря, старение можно обратить вспять.

Диета и вправду омолаживает мозг?

По мнению международной группы ученых, проводивших исследование, средиземноморская диета, богатая овощами, морепродуктами и цельным зерном, замедляет признаки ускоренного старения мозга, обычно наблюдаемые при ожирении, даже если снижение массы тела при этом достигает всего 1%.

Результаты исследования были опубликованы в издании eLife.

В исследовании приняли участие 102 жителя Израиля, разделенных на три группы.

Группы питались по одной из трех диет: средиземноморская диета с большим количеством орехов, рыбы и курицы вместо красного мяса; средиземноморская диета с несколькими дополнительными продуктами, такими как зеленый чай для получения полифенолов; или диета, основанная на рекомендациях по здоровому питанию.

Сканирование мозга, проведенное через 18 месяцев после начала исследования, показало, что возраст мозга участников оказался почти на 9 месяцев меньше, чем ожидалось, по сравнению с оценками хронологического возраста их мозга.

Помимо сканирования мозга исследователи также проводили проверку функции печени, замеряли уровень холестерина и фиксировали массу тела.

Оценки возраста мозга были основаны на алгоритме, который был обучен на сканировании мозга отдельной группы из почти 300 человек, причем модель точно предсказывала возраст по показателям связности мозга.

В среднем, участники исследования потеряли около 2,3 килограмма.

Исследователи выяснили, что на каждый 1% потерянной массы тела мозг участников «выглядел» почти на 9 месяцев моложе их хронологического возраста.

«Наше исследование подчеркивает важность здорового образа жизни, включая снижение потребления обработанной пищи, сладостей и напитков, для поддержания здоровья мозга», — говорит ведущий автор исследования, нейробиолог Гидон Леваков из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль).

Что это означает для долголетия?

Мы пока не знаем, действительно ли изменения в связности мозга приводят к улучшению его функций.

Мозг — это сложная паутина гибких связей, которые мы только начинаем изучать. Поэтому авторы исследования не спешат заключить, что диета способна омолаживать с долгосрочным эффектом.

Признаки замедления старения мозга могут быть связаны с более низким уровнем жира в печени и улучшением липидного профиля благодаря диете, но опять же, эти изменения могут быть поверхностными или кратковременными.

Для того, чтобы выяснить, насколько реально влияет здоровое питание на состояние мозга, потребуются дальнейшие исследования, заключают авторы работы.