Таинственный украинский дрон проник в тыл войск РФ 1.03.2024, 11:12

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Эксперт раскрыл его особенности.

Российские военные нашли неизвестный украинский ударный беспилотник, который упал в поле. Канадский физик и эксперт по дронам DanielR проанализировал на своей странице в соцсети X (Twitter) фото, которые появились в российском Telegram-канале «Одна нога здесь, другая там!».

«Коллеги сбросили БПЛА-камикадзе противника, который упал, был найден и обезврежен ими. БПЛА самолетного типа, построенный вокруг боевой части. Размах крыльев около 4 метров, длина около 2,7 метра. Боевая часть кумулятивно-осколочного типа, весом около 14 килограммов», — отмечает российский блогер.

DanielR приблизительно идентифицировал двигатель: вероятно, это модель DLE111 или Great Power GP178. Передняя и задняя часть винта имеют пометки на английском языке.

Беспилотник имеет относительно большой (14 кг) кумулятивный осколочно-фугасный боеприпас, который не взорвался. Рядом с БЧ на фото можно видеть детонатор и медную пластину неизвестного назначения.

Дрон достаточно сильно ударился о землю, что затрудняет идентификацию. Крылья имеют пенопластовое оперение. В фюзеляже есть несколько алюминиевых деталей и две антенны.

Фюзеляж изготовлен из углеродного волокна. Есть алюминиевый кронштейн, возможно, для запуска с рельсов или тележки.

Беспилотник использует готовый контроллер Cube Orange Plus. Главную плату не удалось идентифицировать.

Дрон вероятно имел V-образный хвост, но непонятно, какая сторона фюзеляжа является верхней. На этой фотографии нелегко идентифицировать двигатель.

Эксперт отмечает, что идентифицировать дрон по фрагментам может быть сложно: «Часть фотографии являются маргинальными, что увеличивает трудности».