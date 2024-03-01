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«Приднестровью придется поставить жесткий ультиматум»

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  • 1.03.2024, 11:39
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«Приднестровью придется поставить жесткий ультиматум»

Эксперт назвал ключ к решению проблемы.

Непризнанное Приднестровье попросило о помощи у РФ, заявив об «усилении давления Молдовы». Директор Института эффективной политики Республики Молдова Виталий Андриевский в эфире телемарафона 29 февраля рассказал, как теперь стоит действовать Украине и Молдове.

«Что такое Приднестровье? Когда-то (Дмитрий, — ред.) Рогозин назвал Приднестровье «непотопляемым авианосцем». Он используется Россией для дестабилизации ситуации в Молдове. Мы не контролируем эту территорию, она, по сути, оккупирована. И безусловно для нас это достаточно серьезная проблема», — объяснил он.

Эксперт отметил, что в то же время Приднестровье является проблемой и для Украины. В условиях войны с РФ украинцы должны оглядываться на регион и быть готовыми к провокациям с той стороны.

Андриевский сообщил, что по разным оценкам численность армии Приднестровья составляет примерно 10 тысяч человек. Однако в случае проведения мобилизации это количество может почти удвоиться.

«Молдова не контролирует Приднестровье, Украина тем более не контролирует Приднестровье. А вот Россия через ФСБ, через другие силовые структуры достаточно контролирует этот регион, прежде всего силовой блок», — подчеркнул эксперт.

Он подтвердил, что нужно искать «решение проблемы» с Приднестровьем, но не обязательно сразу военным путем. Андриевский объяснил, что региону можно поставить «жесткий ультиматум» по демилитаризации, установив «конкретные сроки».

Кроме армии самого Приднестровья на его территории находится и часть российских военных. Речь идет примерно о 1,2 тысячи человек. Эксперт предположил, что часть из них вернулась бы в РФ, а другие остались бы из-за страха оказаться на фронте в роли оккупантов.

«Надо продумать систему мер. Не просто встречаться лидерам Молдовы и Украины и говорить, что «мы вместе». Надо подкреплять реальными, серьезными действиями, но на этом направлении. Потом еще и логистика, транзит через Молдову и так далее. Поэтому правильную проблему поднимают военные Украины», — добавил эксперт.

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