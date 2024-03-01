закрыть
1 марта 2024, пятница, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики сказали, какая погода в Беларуси будет в марте

  • 1.03.2024, 11:41
  • 1,258
Синоптики сказали, какая погода в Беларуси будет в марте
Фото: Charter97.org

Дождь, снег, до +15.

Синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц весны, в марте 2024 года, в Беларуси, сообщает Белгидромет.

Согласно прогнозу синоптиков, март начнется с теплой погоды, без осадков. Так, в пятницу, 1 марта, будет без осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха в ночные часы составит от -2 до +4 градусов, а по юго-западной части будет от +5 до +7 градусов. Днем ожидается от +4 по северо-восточной части и до +15 градусов по юго-западу Беларуси.

В субботу, 2 марта, осадков не прогнозируется. Ночью будет от -3 до +4 градусов. По западной части будет до +6 градусов. Днем, как отмечают синоптики, температура воздуха составит от +5 по северо-восточной части и до +15 по юго-западу. В воскресенье также окажется без осадков. Кратковременные дожди пройдут в утренние часы по юго-западу. Ночью и утром в юго-западных районах возможны туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от -4 по восточной части и до +6 по юго-западной. В дневное время прогнозируется от +3 до +10 градусов, а по юго-западу воздух прогреется до +12.

В понедельник и вторник, 4 и 5 марта, осадков не ожидается. Однако по юго-западу Беларуси возможны снег, дождь. Синоптики предупредили и про слабый гололед. В ночное и утреннее время прогнозируется гололедица. Ночью будет от -4 до +3 градусов. В дневное время прогнозируется от +1 до +8 градусов, а по юго-западной части ожидается до +11 градусов.

В среду, 6 марта, осадков в Беларуси не ожидается, но на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью в стране будет от -5 до +2 градусов. А днем температура воздуха составит от -1 до +6 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип