Синоптики сказали, какая погода в Беларуси будет в марте 1.03.2024, 11:41

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Фото: Charter97.org

Дождь, снег, до +15.

Синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц весны, в марте 2024 года, в Беларуси, сообщает Белгидромет.

Согласно прогнозу синоптиков, март начнется с теплой погоды, без осадков. Так, в пятницу, 1 марта, будет без осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха в ночные часы составит от -2 до +4 градусов, а по юго-западной части будет от +5 до +7 градусов. Днем ожидается от +4 по северо-восточной части и до +15 градусов по юго-западу Беларуси.

В субботу, 2 марта, осадков не прогнозируется. Ночью будет от -3 до +4 градусов. По западной части будет до +6 градусов. Днем, как отмечают синоптики, температура воздуха составит от +5 по северо-восточной части и до +15 по юго-западу. В воскресенье также окажется без осадков. Кратковременные дожди пройдут в утренние часы по юго-западу. Ночью и утром в юго-западных районах возможны туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от -4 по восточной части и до +6 по юго-западной. В дневное время прогнозируется от +3 до +10 градусов, а по юго-западу воздух прогреется до +12.

В понедельник и вторник, 4 и 5 марта, осадков не ожидается. Однако по юго-западу Беларуси возможны снег, дождь. Синоптики предупредили и про слабый гололед. В ночное и утреннее время прогнозируется гололедица. Ночью будет от -4 до +3 градусов. В дневное время прогнозируется от +1 до +8 градусов, а по юго-западной части ожидается до +11 градусов.

В среду, 6 марта, осадков в Беларуси не ожидается, но на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью в стране будет от -5 до +2 градусов. А днем температура воздуха составит от -1 до +6 градусов.