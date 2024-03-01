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Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет

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  • 1.03.2024, 11:43
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Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет

Международный порядок изменится в случае поражения Украины в войне с Россией.

Международный порядок изменится на следующие 50 лет, если Украина проиграет в войне с Россией. Об этом президент США Джо Байден уведомил союзников в частном порядке, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

В связи с этим он потребовал к июньскому саммиту G7 разработать план по использованию замороженных российских активов, чтобы направить их на финансирование бюджета Украины, а затем — для восстановления страны. При этом президент подчеркнул, что предоставление Киеву доступа к замороженным средствам России не заменит необходимость финансовой помощи со стороны США.

Также в Белом доме убеждены, что Россия не должна самостоятельно решать, когда компенсировать Украине причиненный ущерб, утверждают собеседники агентства.

Чиновники G7 уже обсуждают использование замороженных активов России в качестве залога или гарантий. Все союзники Киева сходятся во мнении, что эти средства должны оставаться закрытыми для Москвы, если она не согласится помочь в восстановлении Украины. Однако между странами нет единого мнения по поводу законности полной конфискации, подчеркнули собеседники агентства.

Большая часть заблокированных активов находится в Европе на счетах Euroclear — из 260 млрд евро там лежит 191 млрд. Главное затруднение заключается в том, что вариант использования замороженных средств должен юридически устроить всех союзников Киева и снизить риски для евро. При этом любое соглашение о конфискации потребует поддержки всех стран G7.

Ранее Еврокомиссия предложила передавать прибыль от замороженных активов на поддержку Украины. Согласно подсчетам Брюсселя, доходы от российских средств в ЕС могут составить 15–17 млрд евро в год. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти деньги также необходимо направить на оплату поставок военной техники для Украины.

Российские власти, в свою очередь, угрожают в ответ на соответствующие действия ЕС конфисковать западные активы в России, стоимость которых, по некоторым оценкам, составляет $288 млрд. Помимо этого Москва начала подготовку к юридическим процедурам на случай конфискации резервов, писал Bloomberg. Чиновники, которые участвовали в дискуссиях по этому вопросу, уверены, что смогут через суды остановить передачу сотен миллиардов долларов Украине, даже если резервы будут конфискованы.

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