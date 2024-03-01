Опубликован новый альбом Аллы Пугачевой 5 1.03.2024, 12:24

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В нем 20 песен, в том числе хит «Женщина, которая поет».

На музыкальных стримингах выложен новый альбом Аллы Пугачевой под названием P.S.

В сборнике 20 песен, в том числе хиты прошлых лет «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», «На коне», «Поживи в моей шкуре» и другие.

Последний сольный альбом — «Приглашение на закат» — певица выпустила еще в апреле 2008 года.

На официальных страницах Пугачевой объявлений о выпуске нового альбома нет.

Первым громким успехом Аллы Пугачевой стала победа международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году с песней «Арлекино». В том же году она записала саундтрек к картине «Ирония судьбы, или с легким паром!». В 1978 году состоялась премьера ленты «Женщина, которая поет», где Пугачева исполнила главную роль и дебютировала в качестве композитора.

Алла Пугачева сотрудничала с такими зарубежными звездами, как Джо Дассен, шведская группа Herreys, норвежская группа Bobbysocks, американские исполнители Дин Рид и Барри Манилоу, западногерманский рок-исполнитель Удо Линденберг.

Она работала с певцом Владимиром Кузьминым (дуэт «Две звезды»), латвийским композитором Раймондом Паулсом, Александром Зацепиным, Ильей Резником, Марком Минковым, Максимом Фадеевым, Любашей, Игорем Крутым и другими.

Дискография Аллы Пугачевой, до нового релиза, состояла из 17 сольных альбомов, 34 синглов, 25 сборников, общее количество проданных дисков составляет 250 млн экземпляров.

После начала войны РФ против Украины Алла Пугачева уехала из России вместе с семьей.

Когда в сентябре 2022 года российский Минюст внес ее мужа Максима Галкина, который неоднократно высказывался против боевых действий, в реестр иноагентов, Пугачева обратилась к Минюсту с предложением включить в этот список и ее саму. Артистка заявила, что солидарна с супругом, «настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».