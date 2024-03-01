Требуемый страховой стаж для пенсии повысят до 20 лет в Беларуси 4 1.03.2024, 12:27

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Когда.

Стало известно, что в Беларуси начиная с 2025 го длительность требуемого страхового стажа будет составлять 20 лет. Об этом Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты рассказала на «Беларусь 1».

Чиновница напомнила, что в Беларуси трудовые пенсии финансируются поступающими взносами от работодателей и работников. И, соответственно, право на трудовую пенсию предоставляют в зависимости от уплаты страховых взносов продолжительный период.

В 2024-м право на трудовую пенсию в Беларуси предоставляют при наличии так называемого страхового стажа длительностью не менее 19,5 лет.

- Начиная со следующего года, требуемый страховой стаж будет составлять 20 лет, - предупредила Гоморова.

Пониженные требования к страховому стажу предусматриваются только для отдельных категорий граждан.