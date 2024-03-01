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Жители Казахстана «постарели» на день

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  • 1.03.2024, 13:03
Жители Казахстана «постарели» на день

Из-за сбоя при смене часового пояса.

В Казахстане произошел сбой в работе портала государственных услуг eGov: после перехода на единый часовой пояс казахстанцы «постарели» на один день, в их цифровых документах стала отображаться дата рождения на сутки раньше, чем должно быть, передает Nur.kz.

«Сейчас специалисты разбираются. Ответ дадим сразу, как только выясним причину», — сообщили в компании «Национальные информационные технологии», операторе портала.

Tengrinews отмечает, что исправить проблему можно быстро — нажать на кнопку «Обновить документы».

С 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5 (то есть разница во времени с Москвой два часа). Раньше на территории страны применялся также UTC+6, в котором находилось большинство регионов (в частности, Астана и Алма-Ата), а UTC+5 действовал на западе — в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

Рабочая группа, которая занималась подготовкой изменений, пришла к выводу, что при едином часовом поясе большинство регионов страны будут использовать время, «наиболее близкое к естественному (природному)». Tengrinews пишет, что время UTC+6 в Центральном и Восточном Казахстане было введено в 1930-х путем прибавления к поясному времени одного часа, то есть реальное время в этих регионах как раз UTC+5.

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