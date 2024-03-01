Какое оружие белорусы могут купить без разрешения 1.03.2024, 13:06

В милиции разъяснили.

Пневматическое оружие с определенной дульной энергией в Беларуси можно приобретать без разрешения органов МВД, пишет телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома. Старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Ивановского РОВД Александр Трушко напомнил, что пневматическое оружие в Беларуси не относится к разряду самообороны, к которому относятся газовые пистолеты, аэрозольные баллончики, механические распылители и электрошокеры. Пневматика может быть либо спортивной с дульной энергией от 3 до 25 Дж, либо охотничьей с дульной энергией от 7,5 до 25 Дж.

- При этом пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж регистрации не подлежит и приобретается без получения разрешения и без дальнейшей регистрации в органах внутренних дел, - указал инспектор.

По его словам, в настоящее время в свободной продаже есть пневматические газобаллонные пистолеты, имитирующие по внешнему виду модели боевого оружия - от пистолета Макарова и ТТ до Соlt М1911. Александр Трушко отметил, что такие пистолеты не требуют специального разрешения (лицензии) для их реализации, так как их дульная энергия не превышает 3 Дж. Однако продавец должен иметь сертификат соответствия товара стандартам РБ и предоставить его копию покупателю. В случае ее отсутствия владельцу пистолета грозит административная ответственность за незаконные действия в отношении пневматического оружия.