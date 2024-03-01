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Украина прошла зиму на собственном газе

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  • 1.03.2024, 13:12
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Украина прошла зиму на собственном газе

Историческое событие.

Украина прошла зиму на газе собственной добычи. Об этом заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев на своей странице в Facebook.

«Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие. 10 лет назад в это никто не поверил бы. 2 года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже сложно было поверить. Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше. Горжусь и благодарю украинских газовиков, которые сделали это возможным», - написал он.

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