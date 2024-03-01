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«У агрохунты желание распилить сотни миллионов стояло выше жизней жителей Орши»

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  • 1.03.2024, 13:16
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«У агрохунты желание распилить сотни миллионов стояло выше жизней жителей Орши»

Лукашисты игнорируют проблемы оршанцев.

Во время открытия новой поликлиники №6 премьер Роман Головченко заявил, что «план по развитию Оршанского района завершен».

Поликлинику, рассчитанную на обслуживание 30 тысяч человек, начали строить лишь в 2021 году.

«Во всем мире, охваченном COVID, заморозили строительство объектов, где могут массово заражаться больные. У агрохунты желание распилить сотни миллионов стояло выше жизней и здоровья жителей Орши», — пишет читатель сайта Charter97.org

«А на улице Пролетарской уже 14 лет лужа, которая перекрывает дорогу. «Крепкие хозяйственники» не реагируют на такие жалобы населения.

Ранее оршанские «депутаты» по указке сверху услужливо уменьшили бюджетные расходы по всем социально-экономическим вопросам», — резюмирует наш читатель.

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